Jogador de futebol na Costa Rica morre devorado por um crocodilo

Jesús López Ortiz, de 29 anos, estava a tomar banho no rio Cañas quando foi atacado pelo animal

O jogador de futebol costa-riquenho Jesús López Ortiz morreu aos 29 anos após ser atacado por um crocodilo enquanto tomava banho num rio. O atleta do Deportivo Río Cañas estava a nadar nas águas do rio que dá nome ao seu clube, na província de Guanacaste, quando sofreu um ataque fatal do réptil.

O animal arrastava o corpo de Jesus pela água, sendo que as autoridades foram obrigadas a matar o animal a tiros para recuperar o cadáver do futebolista.

"Camaradas, amigos. É com profunda dor que tornamos público o falecimento do nosso jogador Jesús Alberto López Ortiz (Chucho). Descansa em paz, Chucho, unimo-nos à dor de toda a sua família", publicou a equipa amadora nas redes sociais.