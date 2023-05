Insólito: torneio amador no Burquina Faso teve auxílio... do VAR

Torneio no Burkina Fase teve auxílio do VAR

Torneio disputou-se na capital, Uagadugu, entre jogadores com menos de 20 anos de várias escolas

O torneio amador "GMO Foot Tournament", no Burquina Faso, contou com o auxílio do VAR, algo de que nem o mais alto nível de futebol daquele país faz uso.

O GMO Foot Tournament é um torneio de futebol amador disputado entre jogadores com menos de 20 anos de várias escolas, que realizou-se em Uagadugu, a capital do Burquina Faso.

A partir dos quartos de final, a organização do torneio decidiu então utilizar o videoárbitro:

"Este torneio, que tem como objetivo unir os jovens da cidade de Uagadugu, é, sem dúvida, um momento importante que vai inevitavelmente contribuir para fortalecer as relações entre os nossos jovens atletas, que sempre viveram em união. O futebol "de raiz" faz com que seja possível formar uma juventude consciente e mais forte", disse Salifou Guigma, chefe da organização do torneio.

"Depois das fases finais, começaremos os jogos decisivos, em que chamaremos o nosso mini VAR. Damos um sinal ao órgão federal para que o considere. Apelamos aqui, para dizer que não se trata de coisas complicadas, com árbitros experientes que nos vão apoiar", acrescentou.

Esta foi, portanto, uma forma de os organizadores apelarem à necessidade de utilizar as novas tecnologias no futebol do Burquina Faso.