Nahuel Guzmán, guarda-redes do Tigres, tirou uma serpentina da boca de forma a distrair o adversário no desempate por grandes penalidades e a verdade é que conseguiu mesmo parar o remate. O argentino, que defende a baliza dos mexicanos do Tigres, defrontava os norte-americanos do Vancouver Whitecaps na Leagues Cup, competição que junta clubes do campeonato mexicano e da MLS.

Veja o vídeo: