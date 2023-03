Grealish reviveu o filme Sozinho em Casa 2 e afogou as mágoas do Mundial

Inglaterra caiu nos "quartos" da competição, realizada no Catar, e jogador do Manchester City não perdeu tempo e foi para Nova Iorque reproduzir a vida de Kevin McCallister, o protagonista da história.

Novamente apontada ao título de campeã do mundo, a Inglaterra acabou eliminada nos quartos de final do último Mundial, ao perder diante da França, por 2-1. Jack Grealish, um dos jogadores convocados por Southgate, decidiu afogar as mágoas de uma forma, no mínimo, curiosa.

Ora, no final do encontro com os franceses, o jogador do Manchester City foi para Nova Iorque com a sua namorada. Até aqui, nada de estranho. O curioso é que a viagem foi para reviver os passos e a vida de Kevin McCallister, protagonista do Sozinho em Casa 2.

"Adoro aquele filme. Já me tinham falado do tour pelo Central Park. Vi tantas vezes... Todos os Natais vejo quatro ou cinco vezes. Não encontrei a mulher dos pombos, mas dei-me conta da quantidade de cenas que ali foram filmadas. Senti-me um verdadeiro turista", referiu.