No sábado, durante o Valência-Aston Villa, encontro de caráter particular, decorri o minuto 81 quando Gabriel Paulista, defesa-central da equipa espanhol, desistiu do lance e dirigiu-se para junto de uma das bancadas, reclamando com os adeptos da própria equipa, descontente com alguma atitude por parte destes. O Aston Villa venceu o jogo por 2-1.

