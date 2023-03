Foi jogador do Liverpool e chegou a pesar mais de 170 quilos: "Enganei a morte"

Neil Ruddock foi alvo de uma intervenção cirúrgica para dar um novo rumo à vida.

Neil Ruddock, antigo jogador do Liverpool e uma vez internacional por Inglaterra, contou ao jornal Daily Mail como se desleixou no que toca ao peso e hábitos alimentares. Com 54 anos, recordou que chegou a pesar mais de 170 quilos e perdeu o controlo durante a pandemia de covid-19.

"Tive dificuldades durante a covid-19. Esse foi um grande fator. Limitava-me a ficar sentado, em casa, a ficar cada vez maior. Fui ficando preguiçoso. Comia montes de comida que mandava vir. Fazia sandes de bacon só para ter alguma coisa para fazer", afirmou, explicando que a Uber Eats e a comida que lhe levaram a casa só piorou o cenário.

Aconselhado a fazer alguma coisa, perante o risco que corria, conheceu James "Arg" Argent, personalidade da televisão britânica, e reagiu, fazendo uma gastrectomia vertical. "Foi destino o facto de ter conhecido o Arg quando conheci, num jogo solidário. Sabia que tinha de fazer alguma coisa, após ver quão bem ele estava", contou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Neil Ruddock (@neilrazorruddock25)

"Sei que muitas pessoas vão ler isto e dizer que fiz batota, mas vou dizer-vos o que fiz. Eu enganei a morte. No caminho que estava a seguir, quem sabe durante quanto mais tempo iria poder continuar assim", vincou.

Ruddock já perdeu mais de 40 quilos e parece estar para as curvas. Na carreira de futebolista, representou ainda Tottenham, Southampton e Crystal Palace, entre outros clubes.