Flamengo prepara clássico a gozar com o rival Vasco da Gama

O Flamengo defronta o Vasco da Gama no domingo e antes da partida gozou com a eliminação destes da Taça do Brasil contra o ABC

O Vasco da Gama foi eliminado da Taça do Brasil na segunda fase pelo ABC e esta sexta-feira o Flamengo não perdeu tempo em gozar com o rival no clássico do próximo domingo, na semifinal do Campeonato Carioca.

O clube orientado por Vítor Pereira fez uma publicação nas redes sociais em que todas as fotos do treino tinham ao fundo as letras ABC, de um parceiro e patrocinador de clubes (empresa de materiais de construção).

Ninho do Urubu ⚫ #VamosFlamengo pic.twitter.com/XtC1Ct7eTW - Flamengo (@Flamengo) March 17, 2023