Ex-clube de Hulk e David Luiz patrocinado pelo maior site de acompanhantes de luxo do Brasil

O Esporte Clube Vitória fechou um acordo para ser patrocinado pelo Fatal Model, o maior site de acompanhantes de luxo do Brasil. O patrocínio estará nas mangas do equipamento.

O Esporte Clube Vitória, clube onde se formaram Hulk e David Luiz, entre outros, vai passar a ser patrocinado pelo Fatal Model, o maior site de acompanhantes de luxo do Brasil. O acordo é válido para a temporada de 2023 e o logo da marca vai estar presente nas mangas do equipamento de treino e de jogo e também em placards publicitários, bilhetes, publicações nas redes sociais entre outros.

"Através do Leão [mascote do clube] será transmitida uma importante mensagem para mostrar que todos os cidadãos e profissionais são dignos de respeito, segurança e dignidade", escreve o emblema da Bahia.

"Estamos muito animados por sermos o primeiro clube de futebol a iniciar uma parceria com o Fatal Model. O Esporte Clube Vitória caminha para voltar à elite do futebol brasileiro, fechando o maior patrocínio da história do clube na propriedade das mangas. Tenho a certeza que será uma parceria de sucesso", referiu Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória.