Insólito: árbitros lesionam-se e um adepto acaba no papel de auxiliar

Jogo entre Portsmouth e Cheltenham Town, da League One, ficou marcado

A partida entre Portsmouth e Cheltenham Town, da League One, o terceiro escalão do futebol inglês, não vai ser esquecida tão cedo.

A equipa de arbitragem esteve em especial destaque e, um imprevisto de última hora, obrigou a medidas extremas.

No começo da partida, o árbitro Ben Toner tinha como assistentes Daniel Flynn e Mark Derrien, sendo Stephen Brown o quarto árbitro. Mas, logo na primeira parte, um dos auxiliares lesionou-se. O assunto foi resolvido de imediato, e o quarto árbitro assumiu a função.

Mas, a história não ficou por aqui. Pouco tempo depois aconteceu nova lesão. E o árbitro principal teve de pedir ao speaker do estádio para tentar encontrar um salvador para dar continuidade ao jogo. E, vindo da bancada, um adepto do Portsmouth disponibilizou-se a ajudar.

"Como se esta tarde não pudesse tornar-se mais bizarra... O árbitro pegou na bola e desapareceu no túnel. Vamos manter-vos atualizados", podia ler-se na primeira publicação, antes de nova atualização. "Uma mensagem foi difundida no sistema sonoro do estádio a pedir a presença de algum árbitro qualificado. (...) E um adepto das bancadas acaba de aparecer para assumir a função. Devemos estar tranquilos!". Como quem diz... estamos safos!", leu-se nas redes sociais.

E, ao que parece, o trabalho do árbitro 'amador' foi bastante apreciado pelos intervenientes.

"Acho que o árbitro assistente substituto foi o melhor que já tivemos!", disse Wade Elliott, o técnico do Cheltenham. Já John Mousinho, técnico do Portsmouth, assumiu que pensou que o jogo poderia ter sido suspenso. "Ninguém sabia qual a equipa do adepto. Fiquei feliz ao ver que vinha da bancada sul, por isso tiro o chapéu ao Cheltenham, porque eles poderiam ter-se recusado a jogar".

O jogo terminou empatado sem golos.