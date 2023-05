Apanha-bolas pontapeado por Hazard é hoje um dos jovens milionários do Reino Unido

Charlie Morgan foi notícia em 2013 por atrasar o recomeço do jogo entre Swansea e Chelsea.

Chama-se Charlie Morgan e foi notícia em 2013 por ter sido pontapeado por Eden Hazard, quando desempenhava as funções de apanha-bolas num encontro entre Swansea e Chelsea, para as meias-finais da Taça da Liga. Dez anos depois, está de novo em foco, mas por um motivo milionário: é, segundo o The Times, um dos dez jovens mais ricos do Reino Unido.

Então com 17 anos, Charlie, ao minuto 78 do encontro, não devolveu a bola ao internacional belga, então ao serviço da formação londrina, na tentativa de atrasar o recomeço do encontro. Entendia-se: o Swansea vencera por 2-0 em Stamford Bridge e em casa segurava a vantagem com um nulo. Hazard não gostou e acabou por pontapear nas costas Charlie, vendo um cartão vermelho pela atitude. Na ótica do jovem, o plano correra bem.

Famoso pelo episódio, Charlie prosseguiu a vida e hoje tem uma fortuna avaliada em 63,3 milhões de euros, graças à criação, com um amigo, de uma marca exclusiva de vodka. "As ostentosas garrafas douradas de AU Vodka estão presentes em muitos bares e discotecas, mas há dez anos, Morgan, de 27 anos, era conhecido por ter sido o apanha-bolas de 17 anos pontapeado nas costas por Eden Hazard, do Chelsea. Com o Swansea City em vantagem, Morgan deitou-se sobre a bola numa tentativa de impedir que a estrela belga a colocasse de novo em jogo. Hazard atacou-o e foi expulso. Morgan estava determinado a que o incidente não definisse a sua vida. Três anos mais tarde, lançou uma marca de vodka com o seu amigo de escola Jackson Quinn. As vendas da UA subiram para 43,9 milhões de libras [50,5 milhões de euros] em 2021-22", menciona o The Times sobre o empresário.

Refira-se que Hazard desculpou-se publicamente pelo gesto e Charlie foi mesmo convidado a deslocar-se ao balneário do Chelsea para receber o pedido de perdão do agora jogador do Real Madrid.

Está na 27.ª posição no que a jovens mais ricos nos Reino Unido diz respeito, à frente, por exemplo, de Harry Kane, avançado do Tottenham, e Gareth Bale, antigo avançado galês que recentemente terminou a carreira de jogador.