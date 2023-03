Antigo jogador lembra praxe no Manchester United: "Foi horrível"

Daniel Nardiello, que passou por Old Trafford entre 1999 e 2003, revelou praxe embaraçosa, realizada à frente de figuras do clube, como Roy Keane ou David Beckham.

As praxes, rituais de iniciação, não acontecem apenas na vida académica. No futebol, é habitual cada clube ter uma receção especial para novos jogadores. O Manchester United também as tinha e Daniel Nardiello, antigo jogador dos red devils, partilhou uma história embaraçosa, passada nos tempos em que Sir Alex Ferguson orientava o clube.

"A minha 'iniciação' foi fingir que tinha uma relação sexual com uma mulher numa mesa. Alguns de nós tiveram de fazer aquilo. Tínhamos de descrever a miúda, dizer se era loura, morena, se tinha um peito grande... Foi horrível. Havia lá superestrelas. Estavam o Ryan Giggs e o David May, mas também vi o Roy Keane e o David Beckham", contou, no podcast "Under The Cosh".

Daniel Nardiello garantiu que nem todos os jovens e novos jogadores estavam obrigados aquele tipo de rituais. Ainda assim, outro atleta foi obrigado a disputar "o jogo da colher"com David May, antigo defesa dos red devils.

Em três épocas distintas, Nardiello realizou apenas um total de quatro partidas com a camisola do Manchester United, antes de ser emprestado a emblemas como o Barnsley ou o Swansea.