Adeptos do Gimnasia atiraram sal para o banco e jogadores do rival recusaram sentar-se

A rivalidade entre o Gimnasia e o Estudiantes, da Argentina, não é brincadeira e os jogos entre os dois clubes são sempre muito intensos. No domingo, como forma de tentar dar azar, os adeptos do Gimnasia atiraram sal para a zona do banco de suplentes do adversário e os jogadores do Estudiantes recusaram sentar-se até que foi lançada água para que o sal se dissolvesse.

Mas tudo começou ainda na sexta-feira, quando apareceu sal nas imediações do estádio do Gimnasia, precisamente. Os adeptos replicaram o ato de um alegado adepto do rival e fizeram o mesmo no banco de suplentes e junto de uma baliza.

O jogo da oitava jornada do campeonato argentino começou com algum atraso por este motivo. No final foi o Gimnasia a festejar a vitória, por 2-1 - não ganhava ao rival há 13 anos.

