Adeptos argentinos enganam-se e recebem em festa autocarro do adversário

Adeptos do Independiente

Adeptos do Independiente protagonizaram momento insólito à frente do autocarro do Central Córdoba

O encontro entre Independiente e Central Córdoba, dos 16 avos de final da Taça da Argentina, não ficou apenas marcado pelo triunfo da equipa da casa nas grandes penalidades, por 7-6.

Antes do início da partida, os adeptos do Independiente receberam em festa o autocarro de uma das formações. O problema é que eram os jogadores do adversário que iam dentro da viatura, num erro que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Leia também Internacional Mbappé não renova e deverá abdicar de milhões para compensar o PSG De acordo com o jornal L'Équipe, o avançado francês mantém a decisão de não renovar com o campeão francês, mas comprometeu-se a que o clube não fique de "bolsos vazios" quando sair, esperando-se que abdique da maior parte dos seus bónus previstos para esta época para esse efeito.

Leia também Portugueses Novas críticas para João Félix: agora a postura no minuto de silêncio O avançado português João Félix é cada vez mais indesejado no Atlético de Madrid, sobretudo pelos seus adeptos. Agora está a ser acusado de indiferença no minuto de silêncio pelos adeptos do clube que morreram na última época. Dizem, também, que estava ao telemóvel, embora não seja possível confirmar isso nas imagens. [Vídeo @GxlDeMajer]