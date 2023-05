Owls perderam por 4-0 na primeira mão, diante do Peterborough, mas conseguiram dar a volta, levar o jogo a prolongamento, e celebraram nos penáltis, após um 5-1 nos 120 minutos. Um adepto não gostou do resultado da primeira mão e destruiu o bilhete que tinha para o encontro do Hillsborough Stadium [vídeo Josh Jackson]