"Vou falar com Amorim, vamos rir, dar um abraço e ele dirá que não facilitará"

Vítor Franco vai reencontrar Rúben Amorim, consciente de que a probabilidade de vitória é baixa.

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal ditou um regresso de Rúben Amorim ao Pina Manique, estádio do Casa Pia. Foi neste emblema lisboeta que, na época 2018/19, o atual líder do Sporting teve a sua primeira experiência como treinador principal.

Vítor Franco já presidia aos casapianos nessa altura e está feliz por reencontrar um amigo. "Vou falar com Rúben Amorim, vamos rir, dar um abraço e ele vai dizer que não facilitará. Eu vou retribuir, dizendo a mesma coisa", contou o dirigente, em declarações à Antena 1.

Além do reencontro com o antigo técnico do clube, Vasco Franco também considera que este é um regresso aos tempos no qual os jogos entre estas duas equipas eram habituais. "Parece que vamos jogar um jogo que já realizámos há uns 100 anos, numa altura em que era habitual defrontar o Sporting. Montámos uma estrutura suplementar no estádio e, mesmo assim, não vai chegar para toda a gente, porque a nossa capacidade é muito reduzida", frisou.

Apesar de o Casa Pia estar nos lugares cimeiros da Liga SABSEG, o responsável pelo clube tem consciência de que as probabilidades de vitória ante o campeão nacional são reduzidas. "Sabemos que vai ser muito difícil. O Sporting é favorito e nós temos cinco por cento de probabilidades de conseguir um triunfo. Mas futebol é futebol e o Rúben Amorim costuma dizer que vai para a frente com força. O Casa Pia também vai, mas sabemos que eles são mais fortes do que nós", analisou Vítor Franco.

A última vez que estes dois clubes se defrontaram foi em 1939, em partida a contar para o Campeonato de Lisboa. Os leões venceram, por 9-1.