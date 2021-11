Vizela supera Estrela da Amadora e segue em frente na Taça de Portugal

O Vizela recebeu e venceu o Estrela da Amadora por 4-0 e seguiu para os oitavos de final da Taça de Portugal.

O Vizela recebeu e venceu o Estrela da Amadora por 2-0, num jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal que dominou do princípio ao fim, qualificando-se para os oitavos de final.

Os golos de Alex Méndez, aos nove minutos, e Kiko Bondoso, aos 52, coroaram a superioridade da equipa da I Liga, ainda materializada numa "mão cheia" de ocasiões falhadas, perante um adversário da II Liga que raramente incomodou a baliza de Charles.

Os anfitriões entraram melhor, circularam a bola no meio-campo adversário durante a maioria da primeira parte e só demoraram nove minutos a alterar o marcador: isolado por um passe longo de Samu, o extremo norte-americano de 21 anos enquadrou-se com a baliza e atirou a bola para o fundo das redes, entre as pernas do guarda-redes Nuno Hidalgo.

A equipa treinada por Álvaro Pacheco quase alargou a vantagem ao minuto 20, num lance semelhante, mas o remate de Schettine, após desmarcação de Kiko Bondoso, passou ao lado do poste esquerdo.

Com o Estrela limitado a incursões esporádicas pela direita, das quais resultou o cabeceamento de Diogo Pinto aos 33 minutos, único lance de relativo perigo para a baliza de Charles na primeira metade, o Vizela controlou as operações até ao intervalo e ameaçou novo golo aos 26, num livre de Samu travado por Nuno Hidalgo, e aos 36, num remate ao lado do estreante absoluto Alejandro Alvarado.

O domínio minhoto transitou para a segunda parte, com Kiko Bondoso a isolar-se e a atrapalhar-se no momento em que tentou contornar o guarda-redes, ao minuto 51, instantes antes de se redimir com o segundo golo do encontro: Raphael Guzzo entrou na área pela direita e atrasou para o desvio rasteiro e certeiro do ala de 26 anos.

Com dois golos de desvantagem, os tricolores avançaram no terreno, mas sem engenho para se aproximarem do golo, ao contrário dos homens de Vizela, que cheiraram o terceiro em lances de Aidara (66 minutos) e Cassiano (76).

Jogo no Estádio do Futebol Clube de Vizela.

Vizela - Estrela da Amadora, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Alex Méndez, 09 minutos.

2-0, Kiko Bondoso, 52.

Equipas:

- Vizela: Charles, Koffi Kouao (Francis Cann, 89), Ivanildo Fernandes, Aidara, Ofori, Raphael Guzzo (Kévin Zohi, 85), Alejandro Alvarado (Marcos Paulo, 46), Samu (Evrard Zag, 86), Alex Méndez, Kiko Bondoso e Schettine (Cassiano, 66).

(Suplentes: Pedro Silva, Bruno Wilson, Marcos Paulo, Evrard Zag, Francis Cann, Kévin Zohi e Cassiano).

Treinador: Álvaro Pacheco.

- Estrela da Amadora: Nuno Hidalgo, Sérgio Conceição (Leandro Tipote, 80), André Duarte, Anthony Correia, Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré, Reko Silva (Chapi, 57), Diogo Pinto, Miguel Rosa (Tiago Melo, 57), Diogo Salomão (Fabrício Simões, 66) e Paulinho.

(Suplentes: Gonçalo Tabuaço, Tiago Melo, Matheus Dantas, Miranda, Chapi, Leandro Tipote e Fabrício Simões).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Anthony Correia (24), Aidara (35), Koffi Kouao (47), Marcos Paulo (56), Chapi (59) e Sérgio Conceição (78).

Assistência: 1341 espectadores.