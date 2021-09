Vilafranquense supera Imortal e segue em frente na Taça

Redação com Lusa

Indefinição no resultado de novo duelo da segunda eliminatória só foi dissipado ao cair do pano, pelo experiente Nené

O Vilafranquense apurou-se para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, tendo confirmado o favoritismo ao vencer, este sábado, o Imortal por 2-0, em Albufeira.

No Estádio Municipal de Albufeira, no Algarve, a primeira grande oportunidade para a equipa de Vila Franca de Xira surgiu ao minuto dois, com André Dias a rematar forte e a obrigar Nélio Pereira a aplicar-se.

A resposta do Imortal, do Campeonato de Portugal, surgiu por Tidjane Balde, aos 17, com uma remate de cabeça que passou com perigo por cima da barra.

Num jogo muito disputado a meio do terreno e com poucas ocasiões de perigo, registou-se ainda a tentativa de Wellington Aquino, que tentou surpreender o guardião do Vilafranquense (29), após um canto, e para a de André Dias (44), a cabecear por cima após um remate de Manaour Belkheir.

A segunda parte iniciou-se com o golo dos visitantes, aos 50 minutos: Bruno Sousa cruzou, o guarda-redes Nélio Pereira tentou tirar a bola, mas Manaour Belkheir colocou-a no fundo da baliza do Imortal.

A partida entrou numa fase de várias substituições e faltas com direito a cartões amarelos, o que reduziu em muito o ritmo e a qualidade do jogo.

Nos minutos finais, o Imortal cresceu de rendimento e dispôs de mais algumas ocasiões para tentar igualar a partida e, ao minuto 80, Mário Duarte cabeceou com perigo após a marcação um de livre, com a bola a passar por cima da baliza de Adriano Facchini.

Quase a fechar o jogo, o Imortal pediu a marcação de uma grande penalidade, mas acabou por ser a equipa da II Liga a ter direito a um pontapé da marca dos 11 metros, com Nené a fazer o 2-0 já nos minutos finais (90+7,) carimbando a passagem.

Jogo no Estádio Municipal de Albufeira, em Albufeira.

Imortal - Vilafranquense, 0-2

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Manaour Belkheir, 50 minutos.

0-2, Néne, 90+7 (grande penalidade).

Equipas:

- Imortal: Nélio Pereira, Pedro Rodrigues, Ailton Tavares (Sandro Cabral,59), Mateus Vieira, Tidjane Balde, Wellington Aquino, Mário Duarte, Rodrigo Macedo, Williams Fadini (Ricardo Ramos,75), Emanuel Costa e Bruno Torres.

(Suplentes: Hans Freitas, Úmaro Balde, Luís Almeida, Ricardo Ramos, Luis Romão, Sandro Cabral, Alexandre Portela).

Treinador: Ricardo Moreira.

- Vilafranquense: Adriano Facchini, Bruno Sousa, Ença Fati(Umaro Balde,11), Bernardo Martins (Nenê,46), Marcos Valente, Jules Mendy, Manaour Belkheir, Eric Veiga (Edu Machado, 53), Jaquité, André Dias (Evandro Brandão, 66) e Idrissa Dioh (Deyvison, 66).

(Suplentes: Luis Ribeiro, Deyvison, Gabriel Pereira, Umaro Balde, Nenê, Edu Machado e Evandro Brandão).

Treinador: Filipe Gouveia.

Árbitro: José Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mannaour Belkheir (15), Idrissa Dioh (21), Mateus Vieira (46), Ailton Tavares (55), Sandro Cabral (67), Jaquité (69), Rodrigo Macedo (73), Adriano Facchini (76), Umaro Balde (90+2), e Ricardo Ramos (90+6).

Assistência: 500 espetadores.