Vilafranquense recebe Real em Santarém. "Não houve compreensão por parte do nosso adversário"

O Vilafranquense disputa os jogos da Liga Bwin em Rio Maior, devido à falta de condições do Campo do Cevadeiro para as provas profissionais.

Previsto para realizar no Campo do Cevadeiro, a receção do Vilafranquense ao Real, em partida a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, vai afinal ter lugar em Santarém, no Estádio Chã das Padeiras. A partida está marcada para este sábado, às 15 horas.

A explicação para a mudança foi dada pelo clube de Vila Franca de Xira, que criticou a decisão do adversário de não aceitar a antecipação do jogo para as 11 horas.

Recorde-se que o Vilafranquense disputa os jogos da Liga Bwin em Rio Maior, devido à falta de condições do Campo do Cevadeiro para as provas profissionais.

Comunicado na íntegra

"A União Desportiva Vilafranquense - Futebol, SAD informa que o jogo agendado para o próximo sábado dia 16/10 às 15h00 para a Taça de Portugal irá realizar-se no Estádio Chã das Padeiras em Santarém.

Lamentamos que o jogo tenha que se realizar fora de Vila Franca de Xira, onde tudo estava aprovado pela Federação Portuguesa de Futebol e pela PSP, infelizmente não houve compreensão por parte do nosso adversário em aceitar uma antecipação de horário (11 horas da manhã), situação essa necessária pelo motivo da realização da Grande Festa Feira de Outubro.

Tudo que estava ao nosso alcance foi feito, melhorias no Estádio, Garantia de Segurança e a certeza de podermos realizar esse evento aqui no Cevadeiro com grande sucesso. Agora vamos disputar esse desafio em Santarém e para contarmos com o apoio dos nossos adeptos iremos disponibilizar transporte gratuito para levá-los a apoiar a nossa equipa nesta partida de grande importância.

Aos interessados pelo transporte gratuito , favor inscreverem se no e-mail : comunicacao@udvfutsad.com".