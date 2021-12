Velocidade vertiginosa: a comparação entre os desequilibradores Rafa e Luis Díaz

Luis Díaz e Rafa têm sido as indiscutíveis mais-valias de dragões e águias no que já foi jogado na época em todas as provas. São ambos fortes no drible, mas é mais rematador o colombiano, que tem a seu favor uma história recheada de sucessos no clássico. O português está imparável nos golos que proporciona ao Benfica

FC Porto e Benfica discutem esta noite no Dragão o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal, num duelo que tem sido favorável aos dragões, com oito triunfos nos últimos 15 embates, contra apenas dois sucessos das águias.

Os azuis e brancos venceram 17 vezes esta prova, a última das quais em 2019/20, numa final frente a este mesmo adversário, com dois golos de Mbemba, contra um de Carlos Vinícius.

Os encarnados têm o maior número de conquistas na prova (26), mas já não a ganham desde 2016/17, quando bateram o V. Guimarães no Jamor, com Jimenez e Salvio a sobreporem-se ao tento de Zungu.