Varzim lança aviso aos adeptos do Sporting

Adeptos do Sporting

O Varzim, que recebe os leões esta tarde, avisou que "os adereços alusivos à equipa visitante só serão permitidos na zona afeta aos mesmos".

O Varzim emitiu este domingo um aviso aos adeptos do Sporting, informando que os adereços alusivos à equipa leonina "apenas serão permitidos na zona afeta aos mesmos".

"Informamos que os adereços alusivos à equipa visitante só serão permitidos na zona afeta aos mesmos, designadamente na entrada pelas portas 7 e 10 do Estádio Cidade de Barcelos", pode ler-se.

"Qualquer pessoa com um adereço do clube visitante apresentado na área que não seja a sua, não poderá entrar no recinto desportivo, por razões de segurança", completam os poveiros.

O Varzim recebe o Sporting às 19h00, em Barcelos, num jogo relativo à terceira eliminatória da Taça de Portugal.