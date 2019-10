Varzim elimina Estoril e passa à quarta eliminatória da Taça

Leonardo Ruiz marcou o único golo da partida.

O Varzim garantiu a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal, depois de vencer o Estoril, por 1-0, numa partida decidida com um golo de Leonardo Ruiz.

O avançado colombiano, que está na formação poveira por empréstimo do Sporting, marcou aos 70 minutos, de grande penalidade, o tento que desequilibrou um encontro de toada dividida e nem sempre bem jogado.

Os minutos iniciais até fizeram antever uma partida animada, com duas oportunidades junto das balizas, mas não demorou a que o desafio caísse numa toada morna, com ambas equipas, que militam na II Liga, a mostrarem demasiadas cautelas.

Só depois da meia hora regressou alguma emoção ao desafio, com um remate, por cima, do varzinista Minhoca, e, já em cima do intervalo, com Nicolas Careca, a ameaçar o golo do Estoril, com um 'tiro' oportuno, que o guardião poveiro Ismael defendeu com os pés.

Antes, houve um momento de aflição no estádio, após um choque fortuito ente Kady Borges e Pedro Pereira, que deixou o avançado do Estoril Praia estendido no relvado, depois de uma momentânea perda de consciência.

Após alguns minutos a ser assistido pelos médicos das duas equipas, Kady saiu de campo em maca, mas já consciente, sendo estabilizado e conduzido para o Hospital da Póvoa de Varzim, com suspeitas de uma concussão cerebral.

Apesar do revés, a equipa estorilista regressou para o segundo tempo com mais rotação, criando perigo para a baliza do Varzim, num remate de Duarte Valente, ao lado, e em mais duelo entre Nicolas Careca e Ismael, que o guardião da casa voltou a levar a melhor.

Com menos fulgor que no primeiro tempo, o Varzim tentava responder em contra-ataque, e numa das suas investidas, arrancou a grande penalidade que se viria a revelar decisiva, após falta de Lucas Áfrico sobre Lumeka, aos 68.

Chamado à conversão, Leonardo Ruiz bateu de forma exemplar, e colocou os poveiros em vantagem, aos 70 minutos.

Em desvantagem, o Estoril Praia adiantou-se no terreno e instalou-se no meio campo contrário, e apesar se expor aos contra-ataques dos poveiros, com Lumeka, aos 86, a falhar de forma flagrante o 2-0, ainda ameaçou o empate em dois lances de bola parada, nos descontos, mas onde o guarda-redes Ismael mostrou-se preponderante ao segurar a vantagem poveira.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Estoril-Praia, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Leonardo Ruiz, 70 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Varzim: Ismael, João Amorim, Luís Pedro, Hugo Gomes, Tiago Cerveira, Pedro Pereira, Rui Moreira (Nduwarugira, 80), Minhoca, George (Filipe Augusto, 62), Leonardo Ruiz (Stanley, 89) e Lumeka.

(Suplentes: Serginho, Alan, Filipe Augusto, Nduwarugira, Stanley e Ricardo Barros).

Treinador: Paulo Alves.

- Estoril Praia: António Filipe, Hugo Firmino, Lucas Áfrico, Marcos Valente, Rúben Belima, Tembeng, Duarte Valente (Roberto, 72), Rafael Barbosa, Miguel Crespo (Daniel Bragança, 59), Kady Borges (Juninho, 40) e Nicolas Careca.

(Suplentes: Daniel Figueira, Gonçalo Santos, Philipe Maia, Juninho, Roberto, Matheus Índio e Daniel Bragança).

Treinador: Tiago Fernandes.

Árbitro: Anthony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Duarte Valente (25), Nicolas Careca (25), Miguel Crespo (54), João Amorim (65), Marco Valente (72), Rafael Barbosa (75), Lucas Áfrico (79), Hugo Firmino (88) e Ismael (90+2).

Assistência: cerca 1.500 espectadores.