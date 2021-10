Varzim e o jogo em Alvalade: "É comum acontecer surpresas na Taça"

Edgar Pinho, presidente do Varzim, reagiu ao sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal na qual os poveiros vão defrontar o Sporting, em Alvalade.

Sporting: Se o ideal seria jogar em casa? "Não há ideais na Taça. O que é muito comum acontecer é surpresas na Taça. Não temos nada a perder. A pressão não está do nosso lado, em teoria toda a gente assume o favoritismo do Sporting e portanto não temos nada a perder. Estamos conscientes que só um resultado nos interessa. Só temos a ganhar".

Reencontro com Luís Neto: "Será um reencontro com o Neto e com um clube com quem temos recebido alguns atletas, temos umas boas relações com o Sporting e queremos mantê-la e estreitá-las".