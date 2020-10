Varzim bate Rebordelo e segue em frente na Taça de Portugal

O Rebordelo, do campeonato distrital da Associação de Futebol de Bragança, resistiu às investidas do Varzim, que alinha na II Liga, até ao minuto 31.

O Varzim confirmou o favoritismo, com algum custo, no jogo da Taça de Portugal em casa do Rebordelo, em atraso da segunda eliminatória da prova, impondo-se por 3-1, com a ajuda de um autogolo da equipa anfitriã.

O Rebordelo, do campeonato distrital da Associação de Futebol de Bragança, resistiu às investidas do Varzim, que alinha na II Liga, até ao minuto 31, altura em que o marcador foi inaugurado com um autogolo do capitão do Rebordelo, Clemente, que tentou o corte e acabou por introduzir a bola na própria baliza.

O jogo foi para o intervalo com a diferença mínima a favor dos visitantes, mas, logo no início da segunda parte, Aroldo Arruda empatou para o Rebordelo, aos 49 minutos.

O Varzim recolocou-se em vantagem aos 77 minutos, com um golo de Irobiso, e a incerteza face a possibilidade de um prolongamento permaneceu até aos 89, altura em que Fatay aumentou para 3-1 e sentenciou a partida.

Jogo no Campo do Rebordelo, em Vinhais.

Rebordelo - Varzim, 1-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Clemente, 31 minutos

1-1, Aroldo Arruda, 49 minutos

1-2, Irobiso, 77 minutos

1-3, Fatay, 89 minutos

Equipas:

- Rebordelo: Bruno Santos, Vítor Cunha, João Quintã, António Reis, Flávio Ricardo (Óscar Sousa, 75), João Rabiço (Caio Procópio, 57), Aroldo Arruda, Clemente, Matias Marques (João Freitas, 84), Nuno Machado (Alexandre Matos, 57), Bruno Martins (Ailton Monteiro, 84).

(Suplentes: Eurico Baía, Kevin Monteiro, João Freitas, Caio Procópio, Alexandre Matos, Ailton Monteiro, Óscar Sousa).

Treinador: Nuno Loureiro.

- Varzim: Ismael, André Micael, Douglas, Stanley (Irobiso, 65), Tembeno, Renteria (George, 60), Milhazes, Fatay, Rui Silva (Ibraima, 71), Diarra, Caetano (Lessinho, 79).

(Suplentes: Ricardo, Lessinho, George, Ibraima, Luís Pedro, Irobiso, Rui Coentrão).

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: Rui Lima (Associação de Futebol de Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Aroldo Arruda (49) e Bruno Martins (73).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.