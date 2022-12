Varzim anuncia condições para a Taça de Portugal: adereços do Benfica só na bancada visitante

O Varzim recebe o Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal. A venda de bilhetes já arrancou.

O Varzim comunicou, esta segunda-feira, que já arrancou a venda de bilhetes para a receção ao Benfica, um jogo relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal. Numa primeira fase, até 31 de dezembro, a venda é exclusiva aos sócios do emblema varzinista.

Os poveiros, que militam na Liga 3, anunciaram também que os bilhetes destinados aos adeptos encarnados serão vendidos unicamente nos canais oficias do clube. Além disso, adereços da equipa visitante - cachecóis, camisolas, bandeiras, tarjas, etc... - serão apenas permitidos na bancada afeta aos mesmos.

O Varzim-Benfica joga-se no dia 10 de janeiro, às 20h45.

O comunicado na íntegra:

"A partir de amanhã, podes adquirir os bilhetes para o jogo a contar para a Taça de Portugal! O ponto de venda é exclusivamente na Bilheteira Sul, junto à porta 3, para sócios do Varzim SC e é obrigatório apresentar o cartão de sócio com a quota regularizada. O horário da bilheteira funciona no mesmo horário da loja, nomeadamente das 09H30 às 19H30. Os associados do Varzim SC, poderão ainda comprar 1 bilhete de acompanhante!

1ª Fase de venda será exclusiva a sócios (de 26 a 31 de dezembro)

- SÓCIOS 10€

- ACOMPANHANTE 20€

Os bilhetes destinados aos adeptos do SL Benfica são vendidos unicamente nos canais oficiais do clube. Os adereços da equipa visitante são apenas permitidos na zona afeta aos mesmos."