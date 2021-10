Valadades ofereceu resistência, mas Casa Pia decidiu na segunda parte

Redação com Lusa

Casa Pia, da Liga SABSEG, passou à quarta eliminatória da Taça de Portugal, depois de vencer o Valadares, do Campeonato de Portugal, por 3-1.

O Casa Pia, mais organizado, inaugurou o marcador aos oito minutos, por intermédio de Jota. O avançado aproveitou um mau atraso ao guarda-redes do Valadares, controlou a bola, fintou o guardião e rematou para dentro da baliza sem grandes dificuldades.

No entanto, o Valadares manteve a pressão e correu atrás do empate. Algo que acabou por acontecer dois minutos depois. Diogo Cunha ganhou a bola e dentro da área, no lado esquerdo, rematou em arco e fez um golo de grande execução técnica.

Aos 61 minutos, a equipa comandada por Filipe Martins voltou a colocar-se na frente com um golo de Leonardo Lelo. Após um cruzamento de Sanca, o lateral direito surgiu ao segundo poste e, de cabeça, fez o segundo do Casa Pia.

O resultado acabaria por ficar fechado aos 69 minutos com um golo de João Vieira. O avançado do Casa Pia, descaído na direita na grande área, rematou cruzado e fez o terceiro, fechando assim a contagem e garantindo a passagem da equipa de Lisboa à fase seguinte da prova.

Jogo disputado no Complexo Desportivo de Valadares, em Vila Nova de Gaia.

Valadares - Casa Pia, 1-3.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Jota, 8 minutos.

1-1, Diogo Cunha, 10.

1-2, Leonardo Lelo, 61.

1-3, João Vieira, 69.

Equipas:

Valadares: Luís Melo, Daniel Robertson (João Barros, 56), Kiko, Marlon, Pelegrini, Assis, Oliveira, Diogo Cunha, Pedro Silva (Emmanuel Dasse, 68, Juan Muriel, 84), Rafa e Pio Júnior (Panin, 68).

(Suplentes: Luís Trindade, Juan Muriel, Panin, Emmanuel Dasse, João Barros, Zé Gomes e Lucas).

Treinador: André Ribeiro.

Casa Pia: João Victor, Zach (Vasco Fernandes, 81), Kelechi, Zolotic, Rogério Fernandes (Leonardo Lelo, 46), Poloni, Borges (Afonso Taira, 46), Vitó (Ângelo Ferreira, 46), Sanca (Kleis Bozhana, 70), Jota e João Vieira.

(Suplentes: Lucas Paes, Leonardo Lelo, Ângelo Neto, Carrilo Triana, Vasco Fernandes, Afonso Taira e Kleis Bozhana).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Nuno Borges (18), Vitó (45+1) e Sanca (65).

Assistência: Cerca de 500 espectadores.