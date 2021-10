V. Guimarães vence e é o quarto apurado na Taça de Portugal

Duelo intenso em Oliveira do Hospital

Triunfo por 0-1 em casa do Oliveira do Hospital no quarto jogo da terceira eliminatória da prova. Junta-se, para já, a Famalicão, FC Porto e Sporting na fase seguinte.

Foi sofrido, mas o Vitória de Guimarães conseguiu o principal objetivo e carimbou o passaporte para a quarta eliminatória da Taça, ao bater o Oliveira do Hospital, por 0-1.

Num jogo em que o adversário de escalão inferior se bateu muito bem, especialmente na segunda parte, valeu o golo de Edwards, ainda no primeiro tempo.

Aos 29 minutos, o Vitória de Guimarães falhou uma grande penalidade marcada por Bruno Duarte e que Nando Pedrosa conseguiu segurar junto ao seu poste esquerdo.

Jogo no Estádio Municipal de Tábua, em Tábua.

Oliveira do Hospital - Vitória de Guimarães, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Marcus Edwards, 17 minutos.

Equipas:

- Oliveira do Hospital: Nando Pedrosa, Bonilla, Samir, Alexandre Lavrador (Ibra, 75), André Freitas, Diogo Abdul (João Pais, 85), Diogo Martins, Hamed (Bruno Carvalho, 75), Varela, David Silva (70) e Regis N"do.

(Suplentes: Ruca, Marcelo, João Mendes, Ibra, Bruno Carvalho, João Pais e Ronaldo).

Treinador: Tozé Marreco.

- Vitória de Guimarães: Bruno Varela, Toni Borevkovic, Rafa Soares, Abdul Mumin, Bruno Duarte (Óscar, 61), Rochinha, João Ferreira, Alfa Semedo (André André, 61), Marcus Edwards (Ricardo Quaresma, 60), Tiago Silva e Nicolas Janvier (André Almeida, 78).

(Suplentes: Antal, Ricardo Quaresma, André André, André Amaro, Óscar, Hélder Sá e André Almeida)

Treinador: Pepa.

Árbitro: Vitor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Regis N"do (27), Bruno Varela (44), Alfa Semedo (52), Varela (59), Ricardo Quaresma (64), João Ferreira (74) e Bonilla (81).

Assistência: 986 espectadores.