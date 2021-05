Escreve-se este ano, em Coimbra, a página número 81 de uma prova com muita história e tradição no nosso futebol: a Taça de Portugal. Braga e Benfica tentarão conquistar o troféu, cujo primeiro vencedor foi, precisamente, a Académica.

É preciso recuar à longínqua época de 1938/39 para começarmos a contar a história desta competição. A Taça de Portugal sucedeu ao extinto Campeonato de Portugal (1921-1938) e começou a disputar-se na temporada seguinte com o mesmo formato do antecessor, por eliminatórias. Algo que não mudou até aos dias de hoje. Atualmente, a Taça de Portugal acolhe todos os clubes das primeira e segunda ligas, do Campeonato de Portugal - terceiro escalão - e ainda alguns representantes das divisões distritais. Compreende seis eliminatórias a uma mão, seguidas das meias-finais, disputadas em dois jogos. A final é jogada num só duelo.

Mas voltemos ao início. A primeira edição, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, aconteceu em 1938/39 e foi ganha pela Académica ao Benfica, por 4-3. Esta e as finais dos anos seguintes foram jogadas no Estádio do Lumiar e no Campo das Salésias, em Lisboa. O Estádio do Jamor, na verdade, só começou a receber a grande final em 1946, dois anos depois da inauguração. E salvo raras exceções, o Estádio Nacional passou a ser o local destinado a receber a final da Taça de Portugal, algo que não acontecerá hoje. Pelo segundo ano consecutivo, o Estádio Cidade de Coimbra é o palco do jogo decisivo. Em 2019/20, deveu-se à pandemia e à falta de condições de segurança do Estádio Nacional; esta época, a decisão prendeu-se com as más condições do relvado.

Feitas as primeiras apresentações, é hora de falar um pouco sobre a importância e o porquê desta prova significar tanto para o futebol português. A Taça de Portugal é um palco de sonhos, onde já se presenciaram verdadeiros contos de fadas. Aqui não há impossíveis e os pequenos podem sonhar enormes. Tanto assim é que já vários clubes de dimensão inferior venceram ou, pelo menos, atingiram a final. É certo que Benfica, FC Porto e Sporting são os emblemas mais titulados, mas há outros que já escreveram o seu nome na história. Lembra-se de todos? Recordemos então: Boavista (cinco títulos), Vitória de Setúbal e Belenenses (três), Braga e Académica (dois), Vitória de Guimarães, Leixões, Beira-Mar, Estrela da Amadora e Aves, estes últimos com um troféu conquistado. Todos têm no palmarés a da Taça de Portugal. Mas há outros que, embora não tendo vencido, chegaram à final: Atlético, Marítimo e Rio Ave (duas vezes), Estoril, Olhanense, Torreense, Covilhã, Farense, Campomaiorense, União de Leiria, Paços de Ferreira e Chaves.