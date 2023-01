Um golo bastou para o Nacional eliminar o Rabo de Peixe

Equipa madeirense nos quartos de final da Taça de Portugal.

O Nacional, em desvantagem numérica desde o primeiro tempo, assegurou a passagem aos "quartos" da Taça de Portugal de futebol ao vencer o Rabo de Peixe, do Campeonato de Portugal, com um golo solitário de Bruno Gomes.

A partida disputada no Estádio da Madeira viu o anfitrião carimbar a passagem à sexta eliminatória da Taça de Portugal, num encontro marcado por muito nevoeiro e chuva, fatores que não impediram os madeirenses de alcançar cedo a vantagem no marcador e conseguir segurar o resultado até ao final, apesar da expulsão de Danilovic, aos 41 minutos.

O Nacional entrou mais determinado no embate dos oitavos de final da prova rainha, deixando uma ameaça ao minuto cinco, com Dudu a obrigar Imerson Soares a segurar o perigo.

O golo acabou por surgir 20 minutos depois, numa altura em que o nevoeiro que rodeava o recinto surgiu sobre o relvado, com Clayton, antes do meio campo, a encontrar Bruno Gomes livre de marcação à entrada da grande área, tendo o avançado brasileiro apostado num remate cruzado para inaugurar o marcador.

Numa altura em que os açorianos que disputam o Campeonato de Portugal estavam por cima do jogo, com Rafa Benevides na cara do golo, aos 37, a atirar à malha lateral, e Lucas Reis, num remate com efeito, a ver o Rui Encarnação em esforço para afastar a bola, os madeirenses ficaram reduzidos a 10.

O médio Danilovic viu o segundo amarelo, aos 42, num lance que deixou muitas dúvidas. O médio bósnio cortou a bola a meio campo e, após o contacto com a bola, deslizou na relva molhada devido à chuva, acabando por tocar levemente no pé de um jogador de Rabo de Peixe.

Apesar da desvantagem, os madeirenses controlaram a maioria do jogo na segunda parte, mas acabaram por sofrer um verdadeiro "calvário" nos últimos 10 minutos, com o Rabo de Peixe a pressionar alto e provocar calafrios à defesa alvinegra.

No último minuto dos quatro de compensação concedidos pelo árbitro, uma estirada de Rui Encarnação impediu o jogo de ir para prolongamento, ao sacudir o potente remate de Mamadu Candé, do meio da rua.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Rabo de Peixe, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Bruno Gomes, 25 minutos.

Equipas:

- Nacional: Rui Encarnação, João Aurélio, Clayton, Rafael Vieira, Zé Gomes (André Sousa, 46), Danilovic, Luís Esteves (Jota, 59), Carlos Daniel, Dudu, Bruno Gomes (Witi, 46) e Pipe Gómez (Zé Manuel, 59).

(Suplentes: Lucas França, Paulo Vítor, Witi, Jota, Graça, Zé Manuel, Martim Gustavo e André Sousa).

Treinador: Filipe Cândido.

- Rabo de Peixe: Imerson Soares, Eskimó (Alex Miguel, 61), Pedro Tavares, Jamil Rodríguez, Bruno Kaje (Mamadu Candé, 76), Rafa Benevides (Lucas Santos, 84), Diogo Andrade, Hélder Oliveira (Mané, 61), Lucas Reis, Luís Gaspar e Renteria (Patchú, 76).

(Suplentes: Diogo Melo, Hugo Viveiros, Mané, Amadi, Alex Miguel, Mamadu Candé, Lucas Santos e Patchú).

Treinador: Hélio Oliveira.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Danilovic (09, 42), Eskimó (47), Hélder Oliveira (54), João Aurélio (89) e Mané (90+3). Cartão vermelho por acumulação a Danilovic.

Assistência: 263 espectadores.