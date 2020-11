"Um caso desses acontece muito raramente e o Sporting era diferente para pior"

Treinador do Sacavenense revela a O JOGO que vê a equipa "muito motivada" para a difícil missão de travar um adversário fortíssimo que, antevê, não vai ao Jamor... brincar em serviço.

Aos 37 anos, Rui Gomes está prestes a comandar ao Sacavenense a um dos maiores desafios da sua história e o balanço da preparação para o duelo com o Sporting não podia ser melhor. Mesmo com as condicionantes próprias de um plantel que se divide entre os respetivos empregos e o futebol, o último com lugar reservado nos quatros treinos matinais semanais, o treinador crê que a equipa do Campeonato de Portugal vai mostrar toda a qualidade que há nos escalões inferiores.

"Os jogadores trabalharam a um ritmo muito elevado. Noto muita motivação e não há pressão, porque temos é de fazer o nosso melhor. Como é lógico, nenhuma equipa entra em campo para perder e é por aí que estamos a preparar o jogo. Somos uma equipa que tenta assumir o jogo, bem preparada na parte defensiva e que, quando tem bola, tenta trabalhá-la bem. É isso que vamos fazer no Jamor para mostrar a qualidade do escalão", vincou Rui Gomes a O JOGO.

Na época passada, o Sporting foi eliminado da Taça pelo Alverca - equipa da mesma série do Sacavenense -, mas Rui Gomes encara como reduzidas as possibilidades de o raio cair no mesmo sítio. "Um caso desses acontece muito raramente e o Sporting do ano passado era diferente para pior. Prova disso é que nenhuma equipa portuguesa os venceu. Acredito que vão entrar na máxima força e temos de aproveitar os poucos pontos fracos que têm para termos alguma hipótese", sublinhou, garantindo que não perdeu o sono a "desenhar" uma estratégia para anular as individualidades mais fortes dos leões. "É difícil que um jogador me tire o sono [risos]. Sabemos que o Sporting tem uma equipa extremamente forte. Se perdermos o sono por algum jogador, vem outro e causa-nos ainda mais problemas. Observámos o Sporting com atenção, o coletivo funciona bem e é nisso que nos estamos a focar."

Plantel sem casos de coronavírus

O Sacavenense foi ontem informado que a ronda final de testes de despistagem à covid-19, realizada no passado sábado, não detetou nenhum caso positivo no grupo às ordens de Rui Gomes. Desta forma, o técnico tem todo o plantel disponível para o duelo com o Sporting, pois o central Yaka Medina (que estava a recuperar de lesão) já foi dado como apto pelo departamento médico. Refira-se que a Direção insistiu com jogadores e equipa técnica para tomarem um especial cuidado de proteção para não colocarem em causa a realização do importante duelo.