Luis Díz e Grimaldo, autor do golo do Benfica no Dragão, há quase um ano

FC Porro e Benfica reencontram-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Taça de Portugal. O último jogo entre ambos no Dragão decorreu no dia 15 de janeiro, para a ronda 14 do campeonato. 1-1 foi o resultado final. Recorde o encontro no resumo abaixo.