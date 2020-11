Trofense tem Messi para atacar o Braga na Taça de Portugal

Entre os jogadores jovens que compõem o plantel do Trofense, o médio Bruno Almeida destaca-se, em particular, pela curiosa alcunha que detém

Aos dez anos, Bruno Almeida começara a praticar futsal num clube do bairro de Francos, na Boavista. Dali, foi para o Santa Cruz, emblema de Matosinhos da mesma modalidade, no qual se sagrou campeão. A qualidade evidenciada motivou, em 2010, uma ida às captações da equipa de... futebol do Padroense. Bruno não tardou a convencer e a suscitar... comparações arrojadas com Lionel Messi, astro do Barcelona.

"O treino correu-me muito bem. Mas por ter o estilo de jogo de bairro e de futsal, ao levar a bola colada ao pé e também por ter o cabelo comprido, o treinador chamou-me Messi. E ficou [risos]", revelou Bruno Almeida, médio do Trofense, líder da série C do CdP, que se prepara para, no próximo sábado, receber o Braga, na terceira eliminatória da Taça.

O criativo é mais conhecido pelo nome do capitão do Barcelona, dentro e fora do futebol, do que pela própria identidade. Para o jogo com o Braga, denota confiança no apuramento para a quarta eliminatória

O camisola 7, agora com 24 anos, assegura, apesar do simbolismo, que não sente pressão pela alcunha. "Não faz diferença e até sou mais reconhecido", brinca Bruno Almeida, sobre algo que extravasa as quatro linhas. "Todos me reconhecem por Messi. Apenas a minha mãe e alguns familiares me tratam por Bruno. Até primos já me tratam por Messi. Devem ter esquecido o meu nome [risos]", detalha o médio, cujo jogador que mais idolatra é, precisamente, Lionel Messi. "Tento sempre ver os jogos dele", garante.

Sobre a eliminatória com o Braga, vice-líder da I Liga, Bruno Almeida manifestou confiança num apuramento do Trofense, líder da Série C do CdP. "Estamos confiantes e no futebol tudo é possível. Acredito que vamos conseguir passar", atira o médio, considerando este como um dos "jogos mais interessantes na carreira". O "Messi" do Trofense relativizou a ausência dos adeptos entusiastas do clube nas bancadas, devido à pandemia, embora "tire algum brilho", pois conseguem-se "ouvi-los perfeitamente" desde o lado de fora do estádio.