Trofense quer fazer a festa da Taça frente ao Benfica: "Não é uma questão de fezada"

Rui Duarte acredita que a equipa pode surpreender na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O Trofense quer ter uma "palavra a dizer" e conta com o apoio do público para "conseguir o objetivo" de vencer no sábado na receção ao Benfica, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

"Esta é uma equipa com identidade e caráter, os jogadores têm sido incríveis. Desde que este projeto começou não fomos favoritos na maioria dos jogos, mas conseguimos objetivos incríveis. Este ano tem-se mantido a mesma toada: nunca somos favoritos, mas temos sido guerreiros, com um futebol interessante e identidade. Quem nos identifica penso que o faça dessa forma, este campo é "sui generis" e difícil, temos que fazer uso dele para conseguirmos o que queremos", afirmou o treinador Rui Duarte.

O técnico sublinhou que o "grande perigo" é os seus jogadores fugirem do sentido coletivo para aproveitaram a montra individual, preconizando que não é preciso "aparecer, mas fazer acontecer", mantendo as bases do sucesso da época anterior, na qual, além da subida à II Liga, o clube conquistou o título nacional do Campeonato de Portugal.

Apesar de desvalorizar o facto de o Trofense nunca ter perdido com o Benfica - em apenas dois jogos disputados - e de esperar uma equipa forte montada por Jorge Jesus, Rui Duarte garantiu que vai apresentar uma "equipa com caráter e que não se vai esconder", com um bom pressentimento graças ao trabalho desenvolvido durante a semana.

"Não é uma questão de fezada, é acreditar no trabalho, que preparamos as coisas bem, nos jogadores. Sabemos que é difícil, mas temos um sentimento positivo e boas sensações para jogar estes jogos. Estes jogos devem ser para desfrutar e para tentar seguir em frente, isto dá-nos responsabilidade. Não podemos só desfrutar, temos de querer algo mais do jogo, não nos podemos esconder, mas apresentar uma equipa com caráter, ter a bola e conseguir os nossos objetivos", vincou.

Sobre as águias, disse esperar algumas mudanças devido à chegada de futebolistas internacionais e do jogo para a Liga dos Campeões a meio da próxima semana, mas conta com uma "equipa forte", já que "qualquer jogador que joga no Benfica é competente" e disse não acreditar em facilitismos na análise de Jorge Jesus à sua equipa.

O capitão Vasco Rocha garantiu que os companheiros estão preparados para a tarefa "difícil" que é defrontar o Benfica e que o grupo não se vai desvincular da ideia do coletivo, porque está "mentalizado" e com a "consciência" do valor do adversário, advertindo que um resultado positivo só é possível se jogarem "todos juntos".

"Ficamos contentes por poder defrontar uma grande equipa na nossa casa, ansiosos por poder defrontar o Benfica e podermos mostrar a nossa qualidade e valor. O nosso jogo é um jogo positivo, vamos tentar ter a bola e criar situações para ferir o adversário. É um jogo diferente, pela envolvência, vamos ter o estádio cheio, vamos tentar desfrutar e mostrar a nossa qualidade, aproveitar algumas debilidades que o Benfica possa ter e anular os seus pontos fortes", asseverou o médio, de 32 anos.

Com 75 jogos na I Liga, ao serviço do Paços de Ferreira, e um título de campeão da II Liga, Vasco Rocha rumou na época anterior à Trofa, onde juntou o troféu de campeão do terceiro escalão do futebol português.

"É sempre bom voltar a poder defrontar grandes equipas, é um prazer estar neste palco e jogar contra uma grande equipa como o Benfica e demonstrar que ainda estou cá. É sempre bom ver o estádio cheio e ter os adeptos connosco, vai ser uma grande força para conseguirmos o nosso objetivo [de seguir em frente]", finalizou o futebolista natural de Paredes e formado no FC Porto.

Depois do triunfo "arrancado" no prolongamento frente ao Pevídem (3-1), o Trofense recebe o Benfica no sábado, às 20:15, no Estádio do Clube Desportivo Trofense, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.