Trofense não teme: "A grandeza do Braga só nos pode motivar"

Avançado brasileiro, que já representou os escalões jovens do clube do Minho, evidencia coragem para "surpreender uma das melhores equipas do país". No balneário respira-se entusiasmo

Dez anos após o último desafio, Trofense e Braga reencontram-se, sábado, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, na Trofa.

Em antevisão a OJOGO, Alan Júnior, que veio para Portugal em 2011 para representar os juniores do Braga, clube de onde saiu em 2014, assume que o vice-líder da I Liga é um oponente que não desejariam "enfrentar agora", mas garante que a equipa, líder da série C do CdP sem derrotas, não o encara como "bicho-papão" e está desejosa de medir forças.

"É um jogo em que queremos mostrar valor e será um teste para percebermos o nosso nível. A grandeza do Braga só nos pode motivar e sinto no balneário uma vontade grande de enfrentá-los", afirma o dianteiro brasileiro, que quer em "ir longe" na prova-rainha.

Alan Júnior reconhece que o Braga está "num nível acima" e tem jogadores de "extrema qualidade" que "podem fazer a diferença num erro", mas a equipa da Trofa está consciente do que precisa de fazer para contrariar essa dita superioridade. "O mister [António Barbosa] diz-nos para estarmos mais focados e determinados neste jogo e alertou que eles são eficazes a aproveitar falhas", conta Alan Júnior, que descreve o Trofense como "combativo e unido defensivamente".

O encontro não terá publico nas bancadas, devido à pandemia, mas Alan Júnior, já "habituado" a esse silêncio, acredita que, ainda assim, "haverá adeptos fora do estádio a apoiar e a torcer" por uma vitória e, consequentemente, por um tomba-gigantes.