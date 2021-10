"Treinámos por cinco vezes os penáltis, foi mais para descargo de consciência"

Redação com Lusa

Declarações do treinador Luís Pinto, do Leça, após a vitória frente ao Arouca, nas grandes penalidades, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Análise ao jogo: "Ao levar aquele golo perto dos 90 minutos, todos ficam a pensar que a equipa não teria capacidade para reagir, mas acreditámos. Cada equipa dispôs de uma oportunidade no prolongamento. Fomos mais competentes nos penáltis. Acho que fomos bastante superiores na primeira parte, dentro das diferenças que existem de uma equipa para a outra. Na segunda parte, tivemos de nos remeter a defender muito, mais por obrigação do que por querer, porque o Arouca estava a empurrar-nos. Dada a diferença de escalões e atendendo àquilo que fomos apresentando em campo, se tivéssemos saído com a vitória nos 90 minutos, teríamos sido justos vencedores."

Já a pensar no Gondomar: "É a nossa obrigação estar aqui amanhã [segunda-feira] para trabalhar e preparar o próximo jogo, com o Gondomar. Isso sim, é importante. Claro que vamos desfrutar desta vitória, porque foi um feito importante e é algo que a cidade e o clube precisavam, para que haja ainda mais pessoas a apoiarem-nos. Desde o primeiro jogo em Espinho que sentimos um apoio tremendo dos adeptos. Se der para juntar mais massa, fantástico."

Vitória nos penáltis: "Treinámos por cinco vezes os penáltis durante a semana. Foi mais para descargo de consciência dos jogadores, porque acredito que os penáltis têm muito a ver com preparação e mentalidade, não tanto com a execução, porque a pressão de passar uma eliminatória não existe num treino. Como eles gostam e sentem-se bem a fazer isso, treinaram todos os dias. Disse-lhes na brincadeira que não íamos precisar dos penáltis."

Próxima fase: "É o que o sorteio ditar. Sinceramente, não posso pedir grande coisa. Sabemos que se for um grande e for em nossa casa, traz-nos um ambiente fantástico e, se calhar, a possibilidade de o clube quase fazer financeiramente a época. Desportivamente, também já nos davam derrotados frente ao Lusitânia de Lourosa e hoje. Temos de fazer o nosso trabalho, sabendo que 11 contra 11 podemos ganhar ou perder. É futebol."