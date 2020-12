Torreense será adversário do Braga: "Somos uma das equipas que ainda não perdeu nesta época"

Treinador do Torreense reencontra Carvalhal 11 anos após susto em Alvalade.

Os treinadores do Torreense e Braga vão voltar a encontrar-se nos oitavos de final da Taça de Portugal, ditou esta quarta-feira o sorteio, 11 anos após o susto de Filipe Moreira a Carlos Carvalhal.

Então ao serviço do Mafra, o atual técnico do Torreense perdeu em Alvalade por 4-3, frente ao Sporting, então comandado por Carvalhal, num jogo em que o chinês Chang Chengdong completou um "hat-trick" aos 90 minutos de um jogo que os "leões" chegaram a estar a vencer por 4-1.

"Foi um dia especial, o encontro com um treinador de quem gosto bastante e sou amigo. Agora reencontramo-nos, ele noutro Sporting e eu, não no Mafra, mas perto, no Torreense", recordou o técnico do clube do distrito de Lisboa.

Caprichos de um sorteio que coloca os "arsenalistas" no caminho do Torreense, entre 12 e 14 de janeiro, uma data que "ainda está tão longe", mas que não impede Filipe Moreira de garantir que, até lá, "seja no Campeonato de Portugal ou na Taça", a sua equipa entrará sempre em campo para "prestigiar" o emblema.

"Somos uma das equipas que ainda não perdeu nesta época em Portugal, em 10 jogos, mas o futebol é o momento. Orgulho e objetivo é representar este clube em qualquer competição e honra é fazer com que se possa repetir a história, como já aconteceu com o Torreense em edições mais antigas", salientou.

Sobre a dificuldade de enfrentar o atual quarto classificado da I Liga e a possibilidade de surpreender os minhotos, Filipe Moreira lembrou que isso "é o que as equipas pequenas sonham fazer nesta competição" e prometeu que todo o grupo de trabalho vai "procurar materializar os sonhos e orgulhar o Torreense".

"Vamos ter a nossa quinta final nesta competição, porque para quem vem do Campeonato de Portugal, todas as eliminatórias são finais. Respeitamos ao máximo este adversário e é um prazer enorme sermos confrontados com uma equipa do calibre e qualidade do Sporting de Braga, mas vamos tentar tirar o máximo de prazer deste jogo", prometeu o treinador.

O Torreense visita o Sporting de Braga nos oitavos de final da Taça de Portugal, eliminatória que está agendada para decorrer entre os dias 12 e 14 de janeiro de 2021.

Na presente edição da competição, a equipa de Filipe Moreira já deixou pelo caminho o União de Almeirim (3-0, em casa), o Idanhense (8-0, fora), o Alverca (2-0, casa) e o Amora (1-0, casa).