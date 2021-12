Treinador do Paredes queria mais na Taça: "É um sentimento difícil"

Eurico Couto, treinador do Paredes

Redação com Lusa

Declarações de Eurico Couto, treinador do Paredes, após o adeus à Taça de Portugal, num jogo com o Leça.

Derrota: "É um sentimento difícil. Obviamente, tínhamos o sonho de passar e fizemos muito por isso. Entrámos um pouco mal, mas, apesar de termos permitido bastante bola ao Leça, foi sempre em zonas sem perigo. O Leça trabalhou bem, mas só em bolas paradas criou situações de grande perigo. Já nós, efetivamente, tivemos três ou quatro ocasiões para marcar em jogo corrido. Aliás, a poucos minutos do fim tivemos uma oportunidade claríssima na pequena área e não fizemos golo. Infelizmente, fomos eficazes e, nos penáltis, o Leça foi mais competente."

Expulsão e penáltis: "O Leça entrou melhor, mas a partir do nosso golo, controlámos o jogo como quisemos. Demos bola e pressionámos quando achámos que devíamos e estivemos por cima. Acabámos o jogo em cima do Leça. Não acho que a expulsão [de Amadeu, aos 118 minutos] tenha decidido muito. Faltava pouco e não acho que tenha tido influência. Foi uma situação em que o nosso capitão fez e muito bem uma falta, porque o Leça poderia sair em transição. Foi penalizado por isso e não há mais nada a dizer. Nos penáltis, o Leça acabou por ser mais competente do que nós. Parabéns a eles."

Elogios: "O Campeonato de Portugal tem belíssimos jogadores e treinadores, tal como bons clubes e estruturas. Claro que tem más, mas devemos olhar para o que é bom. Valorizámos jogadores, treinadores, estruturas e a própria prova. Isso é digno e bonito de se ver. Foi um jogo bastante competitivo, muito interessante do ponto de vista tático e que teve tudo o que era necessário. Emoção teve até ao último segundo. Por isso, acho que aqueles que vieram adoraram o jogo e quem viu na televisão certamente também."

Futuro: "Muito sinceramente, o nosso objetivo agora é descansar um pouco, gerir bem estas emoções, passar um bom Natal junto dos nossos e, depois, preparar o próximo jogo com o Tirsense. É ir jogo a jogo, para tentarmos ser melhores no jogo e melhores pessoas. Isso é importante. Se não formos melhores pessoas, não seremos melhores jogadores".