Treinador do Nacional diz que percurso na Taça "não foi valorizado"

Filipe Cândido num cumprimento a Artur Jorge, treinador do Braga

"Resultado acaba por ser um prémio", disse Filipe Cândido após o 2-2 em Braga.

Filipe Cândido, treinador do Nacional, era um treinador agradado com o empate (2-2) na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, em Braga. Após o 5-0 na Choupana, a final era já uma miragem, pelo que o treinador nacionalista considerou este resultado um prémio para os jogadores.

"Em primeiro lugar, queria dar uma palavra aos meus jogadores, à forma como disputámos este jogo. Fomos sérios nesta competição. O resultado acaba por ser um prémio tendo em conta todo o percurso, que não foi valorizado", lamentou.

O técnico dos insulares recordou a eficácia bracarense no primeiro jogo para justificar o desfecho, mas considera que, em Braga, a equipa soube proteger-se. "Hoje, tivemos a capacidade de nos defendermos. Fomos sempre perigosos e conseguimos um resultado que é um prémio", repetiu.

Considerando que os seus jogadores mostraram ter "qualidade" para um campeonato melhor - o Nacional tenta evitar o play-off da II Liga - Filipe Cândido já só pensa na deslocação ao terreno do FC Porto B, no domingo. "Na gestão deste jogo tivemos essa natural preocupação. Estamos com tudo pelos objetivos", finalizou.