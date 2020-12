Treinador do Montijo assume: "Não acho que os números sejam exagerados"

Rui Narciso (treinador do Olímpico do Montijo) falou depois da equipa do Campeonato de Portugal ser goleado (7-0) pelo Braga na quarta eliminatória da Taça de Portugal

Sobre o resultado: "Não acho que os números sejam exagerados, tenho de ser sincero. A diferença de valor entre as equipas é gritante. Temos consciência de que íamos enfrentar uma equipa que, além da qualidade individual fortíssima, apresenta processos muto solidificados."

Difícil de parar: "Tivemos oportunidade de poder analisar o Braga, uma equipa que está bem sólida, sobretudo no processo ofensivo. As suas dinâmicas são bastante difíceis de defender. Comparar o Olímpico do Montijo que, no dia 9 de setembro, tinha nove jogadores para começar a época dia 20... O resultado foi aquilo que é realmente a disparidade do valor das duas equipas."

Um destaque: "O Miguel Lázaro fez uma grande exibição e, se calhar, salvou-nos de os números serem ainda maiores. É claro que não ficamos felizes com estes números, não queríamos que o Olímpico do Montijo, pelo clube em si, pela cidade, pelas pessoas, saísse daqui com uma derrota por 7-0. Tínhamos de estar conscientes das dificuldades que íamos encontrar. Ganhar seria utopia, mas 2-0 ou 3-0, se calhar ficaríamos de um ânimo mais leve."

Nada a perder: "Neste tipo de jogos, não temos nada a perder, só a ganhar. Ao intervalo, estávamos a perder por 2-0, que em nada envergonhava aquilo que estávamos a fazer. Para ampliar o marcador, o Sporting de Braga teve de recorrer a um tipo de jogadores com uma qualidade diferente, como o Galeno ou o Ricardo Esgaio, que acabaram realmente por fazer a diferença na segunda parte."

Magia perdido: "À medida que o resultado se vai avolumando, vai-se perdendo a magia de fazer algo na Taça e vai fragilizando os jogadores do Olímpico do Montijo. Viemos ao Jamor, que por si só já é um estádio mítico, é o realizar de um sonho para todos. Só fico angustiado por não poder ter público."