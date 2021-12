Treinador do Leça sobre o jogo com o Sporting na Taça de Portugal: "Para nós era igual..."

Luís Pinto, treinador do Leça

Luís Pinto, treinador do Leça, destacou humildade da equipa no duelo com o Sporting.

O sorteio da Taça de Portugal deixou o atual campeão nacional, o Sporting, diante da maior das surpresas da competição até aqui, o Leça, equipa do Campeonato de Portugal. Para o treinador da equipa leceira, Luís Pinto, o jogo dos quartos de final será uma oportunidade para os seus jogadores.

"Para nós era igual sair quem saísse. Estando nesta fase, sabendo quem é o adversário, vamos aproveitar e desfrutar. Vai ser uma oportunidade grande para pôr à prova as nossas qualidades e uma oportunidade de mostrar a qualidade dos nossos jogadores", afirmou, em entrevista ao Canal 11.

Os quartos de final da Taça de Portugal acontecerão entre 11 e 13 de janeiro. O jogo com o Sporting vai acontecer no Estádio do Leça Futebol Clube, em Leça da Palmeira.

"A diferença de realidade que existe de equipas que estão na mesma nesta competição é enorme, mas depois de 90, 120 minutos ou das grandes penalidades, tudo pode acontecer e todos disputam o mesmo objetivo: vencer. Esta é a a beleza da Taça de Portugal, a essência está aí", acrescentou.

"Uma coisa é certa: vamos entrar com a máxima humildade, mas com a máxima ambição para tentar passar às meias-finais", garantiu o treinador.

"Vamos ter a oportunidade de ter o Sporting em Leça da Palmeiras. Vai ser um excelente jogo. Somos uma equipa humilde, mas vamos recebê-los muito bem e esperamos que o Leça seja vencedor deste jogo", destacou o presidente do Leça, José Pinho.