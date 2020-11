Treinador do Fabril e as previsões de Conceição: "Tudo ao lado"

João Miguel Parreira, treinador do Fabril

Redação com Lusa

Casos positivos de covid-19 condicionam as opções do Fabril para o encontro com o FC Porto, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Nem tudo foi perfeito durante a semana de preparação do Fabril para a receção ao FC Porto, pois, logo na segunda-feira, vários jogadores do plantel tiveram resultado positivo nos testes ao novo coronavírus, o que condicionou a elaboração da estratégia para enfrentar os dragões.

"Sabíamos que íamos ser novamente testados durante a semana, então não planeei uma estratégia com base nos jogadores, porque não sabia com quem é que ia poder contar e só hoje é que soubemos", assumiu o treinador João Miguel Parreira, garantindo que ainda não escolheu os onze jogadores que vão entrar em campo no sábado.

Até por isso, saíram furadas as previsões de Sérgio Conceição, que na sua própria antevisão da partida, horas antes, procurou revelar conhecimento do adversário avançando a equipa provável do Fabril.

"Tudo ao lado! Alguns deles não podem jogar e outros, se calhar, não vão ser opção", 'disparou' João Miguel Parreira, em ambiente de boa disposição.

O Fabril recebe o FC Porto no sábado, às 14h30, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que se disputa à porta fechada devido à pandemia de covid-19, no Estádio Alfredo da Silva.