Tozé Marreco: "Foi um jogo que nos sorriu de forma muito, muito justa"

Redação com Lusa

Declarações de Tozé Marreco, treinador do Tondela, após a vitória por 2-0 sobre o Santa Clara, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Crescimento da equipa: "O crescimento que eu disse que ia haver está efetivamente a acontecer. Não há só uma forma de jogar, acho que há várias, e temos de saber lidar com essas várias formas de jogar e saber usar isso a nosso favor. É mais motivador jogar contra equipas de escalão superior. O Santa Clara criou situações, muito, estávamos preparados para isso, mas não tenho grandes dúvidas que fomos melhores."

Análise ao jogo: "Fomos melhores durante grande parte do jogo, controlámos grande parte do jogo, parece-me que o Santa Clara teve em alguns momentos, essencialmente na primeira parte, mais bola, mas também sem criar nada do outro mundo e nós fomos muito assertivos a atacar a baliza adversária. Fomos eficazes também. A equipa esteve muito coesa, muito compacta e depois matámos o jogo na altura certa, tal como nas substituições e quando o resultado é bom, corre bem. Foi um jogo que nos sorriu de forma muito, muito justa."

A defesa do penálti: "Trouxe justiça a uma situação que era injusta. O Babacar [Niasse] é um guarda-redes que fiz toda a força para ficar com ele, porque acredito muito nele. É um atleta em quem eu acredito imenso e tem de manter este nível. Pode ser decisivo. O guarda-redes tem de estar presente na altura certa e o Babacar [Niasse] está e tem de continuar a estar."