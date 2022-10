Tomba-gigantes em Oliveira do Hospital: Rio Ave diz adeus à Taça de Portugal

O suplente Patrick, aos 116 minutos, marcou o golo do triunfo do Oliveira do Hospital

O Oliveira do Hospital, da Liga 3, venceu na receção ao Rio Ave, da I Liga Bwin, por 3-2 no prolongamento, após a igualdade 2-2 no tempo regulamentar, em jogo da terceira eliminatória.

O suplente Patrick, aos 116 minutos, marcou o golo do triunfo do Oliveira do Hospital, oitavo da Série B do terceiro escalão, que assegurou a passagem à quarta ronda, num encontro em que começou a perder, depois de Leonardo Ruiz ter dado vantagem aos vila-condenses, aos 24.

Rui Batalha, aos 67 e 72, o segundo na conversão de uma grande penalidade, deu a volta ao marcador, tendo Vítor Gomes conseguido o empate para os 13.ºs classificados do principal escalão, aos 76, relegando o encontro para o prolongamento.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Tábua

Oliveira do Hospital - Rio Ave, 3-2.

Ao intervalo: 0-1.

No final do tempo regulamentar: 2-2

No final da primeira parte do prolongamento: 2-2

Marcadores:

0-1, Leonardo Ruiz, 24 minutos.

1-1, Rui Batalha, 67.

2-1, Rui Batalha, 72 (grande penalidade).

2-2, Vítor Gomes, 76.

3-2, Patrick, 116.

Equipas:

Oliveira do Hospital: Alexandre Verdade, Pedro Romano (André Fontes, 66), António Alves, Miguel Rodrigues, Diogo Castro, Bruno Carvalho (Patrick, 66), Yaya Bamba, André Freitas (Samuel Toscas, 105), Rui Batalha (Pablo, 101), Wilson Kenidy (Ibrahim, 91) e Daffé (Sibu, 88).

(Suplentes: José Chastre, Pablo, Sibu, Nenê, Samuel Toscas, André Salvador, Patrick, André Fontes e Ibrahim).

Treinador: Nuno Pedro.

Rio Ave: Magrão, Josué (Paulo Vitor, 74), Patrick William (Samaris, 91), Miguel Nóbrega (Pantalon, 60), João Ferreira (Costinha, 74), Vítor Gomes, Guga, Pedro Amaral, Ukra (Hernâni, 60), Fábio Ronaldo (Boateng, 74) e Leonardo Ruiz.

(Suplentes: Jhonatah, Amine, Costinha, João Graça, Boateng, Hernâni, Samaris, Pantalon e Paulo Vitor).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Luís Godinho (AF de Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Nóbrega (26), Pedro Romano (34), Josué (36), Bruno Carvalho (41), Patrick (52), Ronaldo (58), Vitor Gomes (69), Ruiz (73), Pantalon (98), Patrick (98), António Alves (101), Yaya Bamba (103), Pedro Amaral (104 e Pablo (108).

Assistência: cerca de 1000 espectadores.