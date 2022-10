Tomba-gigantes arrasam: oito equipas da I Liga, entre elas o Sporting, eliminadas

o histórico Vitória de Setúbal, com três conquistas, ganhou ao Paços de Ferreira (2-0), motivando a saída do técnico nortenho César Peixoto, após dois empates e oito derrotas em 2022/23.

FC Porto, detentor do cetro e campeão nacional, Braga e Casa Pia escaparam este domingo à hecatombe de oito clubes da I Liga na terceira eliminatória da Taça de Portugal, que afetou o Sporting, vencido pelo Varzim.

Depois de Marítimo e Santa Clara terem caído na véspera ante Mafra e Tondela, ambos da II Liga, quatro dos seis jogos do dia entre emblemas do escalão principal e da Liga 3 (L3) e dois dos três entre a elite e o Campeonato de Portugal (CP) contrariaram a lógica.

O Sporting averbou a sexta derrota em 14 partidas em 2022/23 na visita ao Varzim (1-0), que foi deslocalizada da Póvoa de Varzim para Barcelos, tendo sido resolvida pelo vice-líder da Série A do terceiro patamar com um golo do capitão João Faria, aos 70 minutos.

Carrascos do Benfica em 2006/07, então nos oitavos de final, os alvinegros afastaram agora da prova rainha os leões, vencedores por 17 vezes e semifinalistas em 2021/22, vingando o desaire na quarta ronda da edição anterior (2-1), em Alvalade.

O Sporting perdeu quatro dos últimos seis jogos, caindo na estreia da Taça de Portugal pela 11.ª ocasião e diante de equipas de divisões inferiores pela sexta vez, a última das quais em 2019/20, na visita ao Alverca, então pertencente ao terceiro escalão nacional.

Já o Vilaverdense surpreendeu o Portimonense (2-0) e o Oliveira do Hospital bateu o Rio Ave (3-2 no prolongamento), depois do 2-2 no tempo regulamentar, enquanto o histórico Vitória de Setúbal, com três conquistas, ganhou ao Paços de Ferreira (2-0), motivando a saída do técnico nortenho César Peixoto, após dois empates e oito derrotas em 2022/23.

Imune a surpresas, e a cinco dias do clássico ante o Benfica, da 10.ª ronda da I Liga, o FC Porto, detentor de 18 troféus, iniciou a defesa do cetro a golear em Anadia (6-0), onde Danny Loader (seis minutos), Gabriel Veron (11), Fábio Cardoso (50) e Bruno Costa (90) se estrearam a faturar pelo emblema azul e branco e Toni Martínez (31 e 86) bisou.

Um golo de Paulo Oliveira, aos 89 minutos, salvou o Braga, detentor de três troféus e distante das vitórias há quatro partidas, em Felgueiras (2-1), num jogo em que Daniel Rodrigues, aos 64, ripostou ao avanço dos minhotos, conseguido com o autogolo de Henrique Martins, aos 61.

Entre clubes da I Liga e do Campeonato de Portugal, o Boavista, com cinco sucessos na Taça de Portugal, perdeu frente ao Machico (1-0), enquanto o Desportivo de Chaves vacilou com o Valadares Gaia (3-2 no prolongamento), após 2-2 no final dos 90 minutos.

A exceção esteve no triunfo do Casa Pia sobre o São Martinho (2-0), também do quarto escalão, prolongando o arranque promissor de época dos "gansos", recém-promovidos à elite e um dos 11 "resistentes" desse patamar na próxima eliminatória da prova.

Fora do espetro da I Liga, o Leixões (II) superiorizou-se por 4-1 no terreno do Tirsense (CP), tal como o São João de Ver por 3-1 diante do Montalegre, ambos da Liga 3, numa tarde em que o Dumiense (CP) surpreendeu na receção ao Real Massamá (L3), por 2-1.

Camacha (L3), vitorioso no estádio do Courense (6-0), e Pêro Pinheiro (CP), anfitrião do êxito ante o Sporting de Pombal (4-0), afastaram os últimos representantes dos escalões distritais, no dia subsequente ao desaire do Oriental no recinto do Académico de Viseu.

Três dos 17 jogos do dia foram decalcados do CP, com Beira-Mar, vencedor em 1998/99, e o Pevidém a imporem-se nas deslocações ao Vianense (2-1) e ao Bragança (1-0, após tempo extra), respetivamente, como o Rabo de Peixe em casa face ao Sertanense (2-1).

No sábado, o Benfica, líder invicto da I Liga e recordista de troféus, com 26, sofreu para vencer o Caldas (L3), por 5-3 nos penáltis, após empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento, acompanhando os também primodivisionários Vitória de Guimarães, Gil Vicente, Estoril Praia, Arouca, Famalicão e Vizela entre as 32 vagas para a próxima fase.

As partidas da quarta ronda da 83.ª edição da segunda prova mais importante do futebol português decorrem de 08 a 10 de novembro, com o sorteio agendado para terça-feira.

Equipas qualificadas para a quarta eliminatória

- I Liga (10): Estoril Praia, Arouca, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Famalicão, Vizela, Benfica, Casa Pia, Sporting de Braga e FC Porto.

- II Liga (8): BSAD, Moreirense, Nacional, Académico de Viseu, Farense, Leixões, Tondela e Mafra.

- Liga 3 (7): Vilaverdense, São João de Ver, Camacha, Varzim, Vitória de Setúbal, Oliveira do Hospital e Sanjoanense.

- Campeonato de Portugal (7): Beira-Mar, Machico, Pêro Pinheiro, Dumiense, Valadares Gaia, Pevidém e Rabo de Peixe.