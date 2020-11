Redação com Lusa

Filipe Rocha, treinador do Feirense, lamentou as limitações da equipa na derrota, em casa, com o Amora na Taça de Portugal

Sem avançados: "Quem conhece o plantel do Feirense percebe que jogámos desfalcados de atletas da linha ofensiva. Aliás, tive de colocar um central a ponta de lança no final do jogo. Não pudemos apresentar o nosso melhor onze e tentámos dar ritmo a outros jogadores.

Sobre o jogo: "Até entrámos bem no jogo, criámos algumas situações, mas o Amora acabou por marcar numa transição. Tentámos o empate até ao último minuto, num jogo em que o Feirense não teve a possibilidade de se apresentar na máxima força."