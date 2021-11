"Tentámos corrigir e transmitir tranquilidade aos jogadores, mas alguns tiveram dificuldade"

Declarações de Rui Ferreira, treinador do Feirense, após a derrota por 5-1 no terreno do FC Porto, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Análise ao jogo: "Preparámos o jogo da melhor maneira, sabíamos que íamos apanhar o FC Porto forte e, da forma como entrou, demonstrou esse respeito. Tinha a lição bem estudada na primeira fase de construção, nós também a tínhamos sobre a teia que criam à entrada da nossa área. O FC Porto teve mérito como o conseguiu e nós tivemos demérito, não fomos competentes e capazes. Foram melhores do início até ao fim, tentámos corrigir e transmitir tranquilidade aos jogadores. Alguns tiveram dificuldade, fragilizámos mentalmente e o jogo e o resultado acabam por ser justos. Lamentamos, porque sentimos que somos capazes de muito mais, não conseguimos por culpa da força do FC Porto. Fragilizámos da forma como abordámos esta atmosfera, os jogadores estão habituados a jogar no Campeonato de Portugal em estádios diferentes. Não fomos competentes e levo isto para o lado do crescimento, algo que é natural nestas idades e no processo que estamos a fazer, acreditamos na evolução dos jogadores."

Dificuldades: "Não somos uma equipa de ter muito a bola, somos objetivos. Costumamos ser mais organizados e assertivos na qualidade de passe, hoje falhámos muitos, fruto do nervosismo. Somos uma equipa competitiva e não conseguimos colocar isso em campo, nem dar continuidade à recuperação de bola, não conseguimos ter posse, não conseguimos fazer dois ou três passes, não só pela reação à perda do FC Porto, mas por erros nossos. A nossa construção partia muito pelos defesas centrais, o Sidney Lima e o Bruno, seria para atrair o losango do FC Porto, tínhamos três saídas estudadas e não conseguimos por uma questão técnica, o passe não saía, não conseguimos fazer um passe pingado. Treinámos isso durante a semana e hoje não conseguimos."