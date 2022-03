Tensão no final: Amorim procura Conceição e cabeças ficaram a centímetros

Antes, já perto do final da partida, ambos terão trocado insultos na sequência de lances faltosos de jogadores do Sporting, que Amorim considerou falseados pelos portistas.

Tensão "qb" no final do encontro, com Rúben Amorim a procurar Sérgio Conceição, mal o apito final de Soares Dias soou. O treinador do Sporting acercou-se do homólogo portista e fez o famoso sinal de quem se atira para o chão. As dias cabeças estiveram a centímetros uma da outra, mas o staff das duas equipas cercou-os e o que parecia um momento de grande fricção terminou sem sobressalto, com Conceição a sair da "formação espontânea" a fazer sinal que não teria percebido a mensagem de Amorim.

