Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, após a derrota (2-0) em casa do Benfica, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O jogo: "Fizemos o jogo possível. Contrariamente ao jogo da Amoreira, estivemos melhor, mas o Benfica também esteve melhor. Acabou por ser um jogo bem mais intenso para os dois lados, com realidades distintas, mas, dentro das nossas condições, tentámos fazer um trabalho honesto, demos o nosso melhor e é com muito orgulho que saímos da Taça de Portugal, com o caráter e a personalidade destes jogadores."

Ilações positivas: "A primeira parte foi relativamente consistente, o Benfica teve muito mais dificuldades comparativamente à Amoreira. Hoje conseguimos estar mais próximos, houve mais disputas de bola, continuámos a perder muitos duelos, mas há que retirar o positivo. Em termos práticos, foi uma derrota, também por dois golos de diferença, mas fomos mais agressivos sem bola e a tentar construir com bola, a tentar interpretar o que o jogo pedia. Nesse aspeto, acho que fomos uma equipa competente, mas com as diferenças óbvias que há entre os dois clubes. O Estoril é um clube de II Liga, que trabalha para chegar a um patamar acima. Os jogos com equipas da I Liga são mais intensos. De qualquer forma, acho que ficou uma boa resposta dentro da nossa capacidade."

Azia: "Obviamente que não gostamos de perder. Mesmo sabendo dessa diferença de realidades, tenho um balneário com azia por termos perdido e isso é positivo. No próximo jogo, iremos entrar novamente com personalidade, a tentar ganhar três pontos e jogar mais e melhor que o adversário e esperar que isso traga frutos com pontos. A equipa tem noção de que, quando é preciso ter caráter e personalidade, tem."