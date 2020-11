"Taça de Portugal? Queremos ir o mais longe e se possível fazer história"

João Pedro esteve nos últimos duelos com os axadrezados e aposta na vitória do Vizela... por 2-0

É preciso recuar seis anos para encontrar um confronto entre Vizela e Boavista. Nessa altura, os dois emblemas estavam no Campeonato de Portugal e disputaram o play-off de subida. Os dois últimos jogos foram de superioridade vizelense.

João Pedro, capitão dos minhotos, lembra-se bem desses momentos e quer manter a tendência. "São jogos especiais e que ficam na nossa memória para sempre, principalmente se correm bem. A maior recordação é mesmo o ambiente que estava no estádio. Estávamos numa fase muito boa, os adeptos acompanhavam-nos, porque havia o objetivo da subida e o Boavista também trouxe muita gente", recorda o atleta, de 31 anos, que não conheceu outro clube que não o Vizela.

Assume a luta pela vitória seja contra quem for, até porque "isso viu-se contra o Benfica no ano passado", disse, evocando o jogo da Taça que os encarnados venceram nos instantes finais. Um triunfo com uma equipa da I Liga dá mais ânimo.

"Ultrapassando o Boavista, animicamente é muito positivo. É uma competição com história e queremos ir o mais longe e se possível fazer história." Confiante na equipa, até avança um prognóstico: 2-0. "Ambicioso, mas sem perder realismo."



João Pedro esteve nos últimos duelos com os axadrezados e aposta na vitória do Vizela... por 2-0