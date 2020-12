Taça de Portugal: Olímpico do Montijo vai receber o Braga no Estádio do Jamor

O jogo relativo à quarta jornada da Taça de Portugal vai disputar-se no Jamor, porque o reduto no Olímpico do Montijo "não tem condições técnicas" para a transmissão televisiva.

O Olímpico do Montijo comunicou este sábado que o Estádio da Liberdade "não tem condições técnicas" para que o jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Braga, seja transmitido na televisão. Assim sendo, o encontro vai disputar-se no Estádio do Jamor.

O duelo está agendado para o dia 14 de dezembro, segunda-feira, às 20h15.