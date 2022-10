Taça de Portugal: Farense resolveu cedo e venceu o dérbi frente ao Imortal

O Farense, da II Liga, venceu este sábado (3-0) o Imortal, do Campeonato de Portugal, e seguiu em frente para a quarta ronda da Taça de Portugal após um dérbi algarvio decidido na meia hora inicial.

Com uma entrada forte na partida, o colombiano Velásquez abriu caminho, aos seis minutos, ao triunfo do segundo classificado da II Liga na curta deslocação a Albufeira, com Marco Matias a bisar aos 23 e 26.

Depois de ter sentido dificuldades na deslocação ao terreno do Benfica de Castelo Branco (vitória por 1-0) na eliminatória anterior, o conjunto de Vasco Faísca entrou em campo com a disposição de sentenciar o mais rápido possível a partida frente ao sexto classificado da Série D do quarto escalão.

A pressão da equipa de Faro permitiu desbloquear o nulo aos seis minutos, com Velásquez a corresponder a um cruzamento atrasado de Vítor Gonçalves com um remate que ainda tabelou num defesa e traiu o guarda-redes Nélio.

Marco Matias ameaçou o segundo tento aos 13, com Tidjane Baldé a salvar em cima da linha da baliza, acabando por celebrar um bis aos 23, aproveitando o corte para o sítio errado de Nélio, que tinha deixado a baliza desprotegida, e aos 26, após passe de Rui Costa.

Após o intervalo, durante o qual foi homenageado Fernando Barata, histórico presidente dos dois emblemas falecido em março deste ano, o Farense baixou o ritmo, limitando-se a controlar a vantagem.

Marocas podia ter reduzido, mas Rafael Defendi defendeu com a face (74), e Lucão atirou ao poste (84), com o Farense a terminar reduzido a dez depois da saída por lesão de Diogo Viana, aos 86, já com as substituições esgotadas.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Albufeira.

Imortal - Farense, 0-3.

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores:

0-1, Velásquez, 06 minutos.

0-2, Marco Matias, 23.

0-3, Marco Matias, 26.

Equipas:

- Imortal: Nélio Pereira, Pedro Rodrigues, Tidjane Baldé, Elvis, Williams, Ricardo Ramos (Nuno Pereira, 74), Fábio Martins (Hugo Macedo, 46), Ailton, Afonso Fadigas (Bruno Torres, 35), Luís Almeida (Mamadu Baldé, 74) e Lamine (Marocas, 46).

(Suplentes: Rúben Cerqueira, Mamadu Baldé, Bruno Torres, Daniel Aguiar, Marocas, Kaio Xavier, Dário Bernardo, Nuno Pereira e Hugo Macedo).

Treinador: Ricardo Moreira.

- Farense: Rafael Defendi, Bandarra (Diogo Viana, 60), Gonçalo Silva, Robson (Muscat, 46), Abner, Cláudio Falcão (Marcos Paulo, 76), Vítor Gonçalves (Harramiz, 60), Cristian Ponde, Velásquez, Marco Matias (Lucão, 60) e Rui Costa.

(Suplentes: Ricardo Velho, Muscat, Vasco Lopes, Marcos Paulo, Lucão, Elves Baldé, Diogo Viana, Talocha e Harramiz).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Robson (38), Vítor Gonçalves (54), Cláudio Falcão (56), Williams (58), Luís Almeida (71) e Harramiz (81).

Assistência: Cerca de 1200 espectadores.